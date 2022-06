Thor: Love and Thunder

In occasione di un’intervista per Fandango, Taika Waititi, Tessa Thompson e Chris Hemsworth hanno parlato di Thor: Love and Thunder.

La giornalista Jaqueline Coley ha fatto una domanda a Hemsworth sulle “ship”, spiegando che i fan hanno scherzato su un rapporto con Korg e fantasticato su relazioni con Valchiria o anche con Jane Foster.

È a quel punto che Taika Waititi ha interrotto tutti chiedendo: “Cosa sono le ship?“. Tessa Thompson gli ha così spiegato il significato e il regista ha ribattuto: “È un po’ come essere stan?“. L’interprete di Valchiria ha allora specificato che si tratta di “fare il tifo per delle coppie“.

Il regista ha così scherzato su un altro significato del termine “shipping”, che in inglese vuol dire anche spedizione.

“Non preoccuparti” ha poi scherzato Thompson. “Lo capirai tra 10 anni. Arriverà nella parte del mondo in cui vivi (Australia) tra tipo sette anni“.

Trovate il momento in questione nell’intervista qui in alto a circa 6:30 di minutaggio.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

