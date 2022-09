Thor: Love and Thunder, Dioniso protagonista di una scena eliminata

Nella versione di Thor: Love and Thunder arrivata al cinema, il dio greco dell’estasi e del vino, Dioniso, viene intravisto appena come personaggio di sfondo durante la sequenza ambientata a Omnipotence City.

Ora però i Marvel Studios hanno diffuso online una scena eliminata dal cinecomic di Taika Waititi che ci mostra un passaggio in cui la divinità interpretata da Simon Russell Beale (Penny Dreadful) è presente in maniera decisamente più marcata. Trovate la scena direttamente qua sopra!

Vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder sarà disponibile in streaming su Disney Plus a partire dal prossimo 8 settembre!

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

