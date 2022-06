A quanto pare Taika Waititi, il regista e sceneggiatore di Thor: Love and Thunder, è un fan di One Piece, il famosissimo manga di Eichiro Oda.

Ed è stato lui stesso a rivelarlo, in maniera “inconsapevole” nella nuova featurette di Thor: Love and Thunder che trovate nella parte superiore di questa pagina. Già all’inizio del video, possiamo vedere Taika Waititi sul set di Thor: Love and Thunder con addosso una t-shirt blurrata per ragioni di copyright. Non c’è bisogno di chissà quale software di “dectrittaggio” per capire che si tratta di una maglietta con una stampa del classico manifesto Wanted in cui appare la faccia di Monkey D. Rufy, il protagonista di One Piece appunto.

Quando gli viene chiesta conferma della cosa su Twitter, il filmmaker fornisce una risposta affermativa:

It is. — Taika Waititi (@TaikaWaititi) June 21, 2022

Vi ricordiamo che One Piece verrà proposta prossimamente in streaming su Netflix con una serie composta da dieci episodi. In questo articolo potete dare un’occhiata alle location e agli imponenti set allestiti per le riprese.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di questa easter egg di One Piece presente nella nuova featurette di Thor: Love and Thunder?