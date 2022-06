Thor: Love and Thunder

Ci siamo: manca meno di un mese all’uscita di Thor: Love and Thunder nei cinema di tutto il mondo, e così oggi la Disney ha aperto ufficialmente le prevendite del film pubblicando per l’occasione anche uno spot inedito che potete vedere qui sopra.

Noi di BadTaste.it, come sempre, celebreremo l’uscita del nuovo film dei Marvel Studios – il quarto capitolo della saga del supereroe interpretato da Chris Hemsworth, nel quale tornerà anche Natalie Portman, con una proiezione evento sul mega schermo di Sala Energia ad Arcadia Cinema a Melzo (MI), che da poco ha compiuto ben 25 anni.

Durante la serata ci saranno cosplayer e altre sorprese per il pubblico, e come sempre noi di BadTaste.it intervisteremo gli spettatori a fine proiezione per realizzare un video con le loro reazioni.

Per chi volesse vedere il film in versione originale, ad Arcadia Cinema di Melzo si terranno spettacoli mercoledì 6 alle 20.30 e sabato 9 alle 14.30.

