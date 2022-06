Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

L’uscita di Thor: Love and Thunder, il cinecomic di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie Portman e Christian Bale, si avvicina sempre di più e i materiali promozionali diffusi dai Marvel Studios si fanno sempre più numerosi. LEGGI – Thor: Love and Thunder, Elsa Pataky ironizza sul sedere di suo marito Nella parte superiore di questa pagina trovate una nuova featurette in lingua originale dedicata alla storia della saga di Thor in cui il protagonista Chris Hemsworth ringrazia anche i fan che “per più di dieci anni, hanno dato dimostrazione del fatto che Thor sia ancora degno, siamo onorati e grati che abbiate fatto parte insieme a noi di questo fantastico viaggio”. Ma non è tutto: nel corso del video è presente anche un assaggio dello screen test effettuato dalla star australiana per il primo film di Thor diretto da Kenneth Branagh. L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete anche seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

