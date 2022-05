Come promesso, è finalmente online il trailer dei uno dei film più attesi alla 75 esima edizione del Festival di Cannes, ovvero, il ritorno di George Miller dietro la macchina da presa dopo

Della trama del progetto si sa ancora poco: quel che è certo è che sarà un dramma romantico a tinte fantasy: la storia è infatti incentrata sull’incontro tra una studiosa inglese sola che incontra un djinn, un genio, il quale le offre tre desideri in cambio della libertà. La loro conversazione, in un hotel a Istanbul, porterà conseguenze inaspettate per entrambi.

Ecco anche il poster:

Prodotto da Doug Mitchell e Victor Hadida, Three Thousand Years of Longing verrà distribuito negli Stati Uniti dalla MGM.