Lin-Manuel Miranda (premiato ai Pulitzer e ai Tony) debutta alla regia con tick, tick…BOOM!, un adattamento del musical autobiografico di Jonathan Larson, che ha rivoluzionato il mondo del teatro come ideatore di Rent. Il film narra la storia di Jon (Andrew Garfield, candidato agli Oscar e premiato ai Tony), un giovane compositore di teatro che fa il cameriere in un diner di New York nel 1990 mentre scrive quello che spera diventerà il prossimo musical americano di grande successo. Pochi giorni prima di dover presentare il suo lavoro in un’esibizione decisiva, Jon è sottoposto a pressioni da ogni direzione: dalla fidanzata Susan, che sogna una vita artistica al d...