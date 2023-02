Timothée Chalamet continua a disperarsi per non essere stato chiamato da Apple TV Plus nei nuovi spot

Timothée Chalamet continua a manifestare tutta la sua disperazione per essere ancora ignorato da Apple Tv Plus, che si ostina a non chiamarlo e a non renderlo protagonista di un film – o di una serie TV – come già accaduto ad altri suoi colleghi e colleghe.

Dopo lo spot iniziale che ha inaugurato la campagna Call Me, chiamami (POTETE VEDERLO QUA), Apple Tv Plus ha diffuso online altri due spot con un Timothée Chalamet sempre più afflitto. Ne trovate uno nella parte superiore di questa pagina, il secondo qua sotto:

L’ultimo film interpretato da Timothée Chalamet è Bones and all diretto, come Call me by your name, da Luca Guadagnino. Prossimamente lo ritroveremo anche in Dune: capitolo due di Denis Villeneuve e in Wonka, il film diretto da Paul King (Paddington) basato sul personaggio ideato da Roald Dahl e protagonista dei celeberrimi romanzi romanzi La fabbrica di cioccolato e Il grande ascensore di cristallo.

Cosa ne pensate di questi nuovi spot di Apple TV Plus con Timothée Chalamet? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!