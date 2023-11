L’11 novembre il Saturday Night Live tornerà con un conduttore d’eccezione, Timothée Chalamet. L’attore, che prossimamente vedremo al cinema sia in Wonka che in Dune 2, è il protagonista di uno spot promozionale in cui aspira del fumo letale.

Quando gli viene fatto notare che i fumi sono tossici, l’attore risponde: “Non c’è problema, sono cresciuto a New York!“.

Potete ammirarlo qui in alto.

Wonka, il film scritto e diretto da Paul King (Paddington) con protagonista Timothée Chalamet, sarà nelle sale dal 14 dicembre.

Quanto attendete di vedere Timothée Chalamet alle prese con Wonka? Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

