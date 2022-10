Tom Hanks protagonista del primo trailer italiano di Non così vicino

La Sony Pictures ha diffuso in rete il primo trailer italiano di Non così vicino, pellicola con protagonista Tom Hanks tratta dal best-seller “L’uomo che metteva in ordine il mondo”

Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal 16 febbraio 2023.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster con la sinossi ufficiale:

Ecco la sinossi ufficiale:

Tratto dal comico e commovente bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo”, Non Così Vicino racconta la storia di Otto Anderson (Tom Hanks), un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un’improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Sony