Dopo il clamoroso schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock, reo di aver insultato la moglie del fu principe di Bel-Air durante il suo intervento alla Notte degli Oscar, ora è Tom Hanks a finire nell’occhio del ciclone mediatico per via di un recente incidente che ha visto coinvolta anche sua moglie Rita Wilson.

La BBC segnala che l’attore, attualmente impegnato nella promozione di Elvis (LEGGI LA RECENSIONE), la nuova pellicola di Baz Luhrmann in cui interpreta il Colonnello Tom Parker, si trovava a cena fuori con sua moglie lo scorso mercoledì. Uscendo dal ristorante scortati dalle guardie del corpo, lui e Rita Wilson si sono trovati circondati da alcuni fan desiderosi di un selfie che i due non parevano propensi a concedere. A un certo punto, mentre si avvicinavano alla macchina, un fan fa inavvertitamente inciampare Rita Wilson che si rivolge al gruppo dicendo di “Fermarsi”.

La reazione di Tom Hanks, come testimoniato dal video che trovate nella parte superiore di questa pagina, è decisamente più accesa. La star si gira verso il gruppo gridando:

Quella è mia moglie, statevene lontani, ca**o. Far cadere mia moglie!

Nel video è possibile anche udire alcuni fan che si scusano per quanto accaduto.

La star, come vi dicevamo in apertura di questo pezzo, sarà presto nei cinema in Elvis, in arrivo nelle sale con la Warner Bros. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate di questo fatto di cronaca che vede coinvolto il protagonista di Forrest Gump e sua moglie? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!