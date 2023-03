Se Todd Field ci ha fatto aspettare ben 16 anni prima di rivederlo dietro alla macchina da presa dopo Little Children, Tommy Wiseau ha voluto attendere anche di più considerato che il suo scult The Room, la cui genesi è stata raccontata dal film The Disaster artist, risale al 2003.

Dopo averlo annunciato durante uno screening + Q&A di The Room tenutosi al Prince Charles Cinema di Londra e dopo aver diffuso un primo, timido teaser quattro anni fa (eccolo su YouTube), Tommy Wiseau ci regala adesso un nuovo sguardo a questa sua opera che debutterà il prossimo 2 aprile presso il Cinema 21 di Portland, in Oregon, a cui seguirà poi un vero e proprio roadshow di “pre-anteprima” in compagnia del “maestro”.

Potete ammirare il filmato, che propone anche un inatteso twist finale per così dire, nella parte superiore di questa pagina.

Curiosamente, nonostante nel 2019 venisse citato il coinvolgimento del co-protagonista di The Room Greg Sestero, questa volta non viene fatto nessun accenno a lui.

Big Shark segue le vicende di tre pompieri – Georgie, Patrick e Tim (interpretati da Tommy Wiseau, Isaiah LaBorde e Mark Valeriano) – mentre cercano di salvare New Orleans dall’attacco di un… grande squalo.

FONTE: Variety

