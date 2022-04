arriverà al cinema prima del previsto in Italia! Sabato 21 e domenica 22 maggio, infatti, il blockbuster con Tom Cruise verrà proiettato in anteprima nazionale nei cinema che parteciperanno all’iniziativa, per poi arrivare in sala ufficialmente il 25 maggio, insieme alla presentazione al Festival di Cannes. Negli Stati Uniti il film uscirà poi il 27 maggio.

Eagle Pictures ha annunciato che le prevendite per le anteprime apriranno il 21 aprile: vi terremo aggiornati! Intanto qui sopra potete vedere una nuova featurette dietro le quinte incentrata sull’addestramento per piloti più intenso di sempre.

Nel cast di Top Gun: Maverick figurano Tom Cruise, Val Kilmer, Jon Hamm, Ed Harris, Jennifer Connelly, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Miles Teller, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis, Jake Picking, Raymond Lee, Lewis Pullman, Bashir Salahuddin, Manny Jacinto, Kara Wang, Jack Schumacher, Jean Louisa Kelly e Lyliana Wray.

