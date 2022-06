Fra gli svariati richiami che Top Gun: Maverick fa al primo, leggendario film di Tony Scott uscito nel 1986 c’è anche la scena in cui Miles Teller, l’interprete del figlio di Goose, canta al pianoforte di un bar “Great Balls of Fire”, brano del 1957 scritto da Otis Blackwell e Jack Hammer diventata universalmente nota nella versione cantata da Jerry Lee Lewis. Un gancio che si ricollega in maniera esplicita a uno dei momenti più iconici della pellicola anni ottanta.

In Top Gun: Maverick vediamo solo un assaggio di questo momento e, per questo, la Paramount ha deciso di pubblicare su YouTube la versione integrale della scena. Potete vederla nel player posto nella parte superiore di questa pagina!

Qua sotto trovate invece quella tratta dal primo Top Gun:

La colonna sonora della pellicola campione d’incassi interpretata da Tom Cruise è frutto del lavoro effettuato da artisti quali Harold Faltermeyer, Lady Gaga, Hans Zimmer e Lorne Balfe. Qua sotto potete leggere l’elenco di tutte le tracce presenti:

Main Titles (You’ve Been Called Back to Top Gun)

Danger Zone performed by Kenny Loggins

Darkstar

Great Balls of Fire (Live) performed by Miles Teller

You’re Where You Belong / Give ‘Em Hell

I Ain’t Worried by OneRepublic

Dagger One is Hit / Time to Let Go

Tally Two / What’s the Plan / F-14

The Man, the Legend / Touchdown

Penny Returns – Interlude

Hold My Hand performed by Lady Gaga

Top Gun Anthem

