Ieri, al Festival di Cannes, è stata la giornata die del suo, attesissimo sequel dell storica pellicola anni ottanta diretta da Tony Scott.

Come antipasto alla presentazione dell’attesissimo kolossal targato Paramount, Tom Cruise ha anche partecipato a una masterclass speciale in cui ha potuto parlare tanto di questa sua ultima fatica, quanto della sua carriera in genere.

Ed è proprio con una riflessione su quello che è stato il suo primo film girato all’età di 18 anni, Taps – Squilli di rivolta (Taps) pellicola del 1981 diretta da Harold Becker, che la star di Top Gun: Maverick spiega che tutto quello che ha imparato sul cinema lo ha appreso, direttamente, sul set:

Andavo in ogni singolo dipartimento e studiavo ogni singolo dipartimento e lo facevo per una ragione ben precisa: potevo non avere la possibilità di girare un altro film. La mia scuola di cinema sono stati i set. Lavoravo a Taps ed ecco George C. Scott. Parlavamo di Patton, del Dottor Stranamore. Non m’interessavano i gossip, ma come lavoravano e come traducevano il tutto per il cinema.

Quando gli viene chiesto perché voglia fare in prima persona i pericolosi stunt dei suoi film, Mission: Impossible in primis, Tom Cruise risponde così:

Nessuno ha mai chiesto a Gene Kelly “Perché balli nei tuoi film?”. Il mio scopo è spingere al limite questa forma d’arte. Come posso far sì che il pubblico sia pienamente immerso in questo tipo di azione? Come posso intrattenerli?

Considerato che Top Gun: Maverick è stato rimandato per due anni per colpa della pandemia, Tom Cruise specifica anche che l’opzione della distribuzione in streaming non è mai stata presa in esame:

Questa è una cosa che non avverrà mai.

Vi abbiamo già spiegato in più di un’occasione che Tom Cruise non si oppone solo alla distribuzione in esclusiva streaming dei suoi film, ma anche alla window di 45 giorni scelta dalla Paramount per distanziare la release cinematografica da quella in streaming su Paramount Plus.

