Hasbro Pulse ha presentato un nuovo prodotto della linea dedicata a Transformers, un robot auto trasformante con le fattezze di Optimus Prime (con lo storico design G1). Nella parte superiore di questa pagina potete ammirare una videopresentazione, mentre, qua sotto, trovate tutti i dati ufficiali.

Optimus Prime Robosen Elite è un robot altamente avanzato e innovativo che è auto-convertibile, programmabile, interattivo e dotato di 27 servomotori ad alta precisione e microchip.

Presenta un design G1 autentico, 125 effetti sonori e la sua voce è quella del doppiatore originale, Peter Cullen.

Contiene:

Funzioni:

Specifiche del prodotto:

Qual è la differenza con Optimus Prime Robosen Flagship?

Vi ricordiamo che arriverà nelle sale il prossimo 7 giugno Transformers: il risveglio, atteso nuovo episodio della saga ambientato tra Bumblebee e i film di Michael Bay (GUARDA IL NUOVO TRAILER).

A seguire trovate la sinossi:

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.