Ecco il tributo di Martin Scorsese a Paul Schrader proiettato a Venezia

La presentazione dell’ultima fatica di Paul Schrader, a Venezia, Master Gardener, è stata anticipata da un tributo di Martin Scorsese in persona.

Schrader ha poche ore fa condiviso il video spiegando che “è stata una vera sorpresa quando è stato proiettato a Venezia. Ho contattato Martin Scorsese quella sera per dire che ero commosso. ‘Le mie parole erano sincere’ mi ha detto“.

Nel video, di cui trovate una parte sottotitolata qui in alto, Scorsese spiega che “In questi 50 anni il mio rispetto nei suoi confronti di artista è cresciuto con ogni film che ha realizzato. La sua carriera è una luce, un faro di espressione personale. […] Per coloro di voi che si scoraggiano, guardate, adattatevi e sopravvivete come ha fatto Paul. E continuate a realizzare i vostri film come ha fatto lui“.

Ricordiamo che i due registi stanno collaborando per realizzare una serie sulle origini del cristianesimo per una piattaforma streaming.