TRON: Jeff Bridges è pronto a tornare nella griglia nel promo per la nuova attrazione dei parchi Disney

In attesa di capire se le riprese di TRON 3 partiranno effettivamente nel mese di agosto (ECCO TUTTI I DETTAGLI), il mondo dell’iconico film del 1982 di Steven Lisberger che è stato poi seguito, nel 2010, da TRON: Legacy di Joseph Kosinski, si appresta a rivivere a Walt Disney World grazie a una nuova ride, una rollercoaster per la precisione, basata proprio sulle iconiche Light Cycle del film.

In un nuovo video pubblicato qualche giorno fa sul canale YouTube di Disney Parks dedicato proprio alle varie novità in arrivo nei parchi a tema della casa di Topolino, troviamo, a partire dal minuto 3’45”, il leggendario interprete di Kevin Flynn (e CLU), Jeff Bridges, che ci dice:

La Griglia, una frontiera digitale. Ho avuto la possibilità di viaggiare in questo nuovo, inesplorato mondo e vi posso dire questo: si è trattato di un momento indimenticabile. E ora, la Tron Lightcycle Run presso Walt Disney World invita tutti noi a entrare nella Griglia. ma non vi preoccupate: è solo come mettersi in sella a una moto. Congratulazioni ai cast member della Disney e agli Imagineer per aver portato in vita tutto questo. Non vedo l’ora di poterla provare in prima persona. Cosa, questa, che ci lascia con un’unica domanda: chi è pronto a correre?