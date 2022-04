LEGGI – Il premio Oscar Troy Kotsur ha aiutato a creare il linguaggio dei Tusken per le serie di Star Wars

La vittoria di I segni del cuore – CODA agli Oscar 2022 ha dato grande visibilità alla comunità sordomuta di Hollywood: in particolare,è stato il secondo attore sordo a vincere l’Oscar per la recitazione, e il primo a vincerlo come migliore attore non protagonista (il primo Oscar andò a Marlee Matlin nel 1987 per, come migliore attrice).

Proprio Troy Kotsur ha celebrato la sua vittoria in maniera molto particolare, e cioè dando ancor più visibilità alla recitazione con il linguaggio dei segni attraverso un video realizzato da Variety. In esso, interpreta alcuni personaggi iconici della storia del cinema: da Don Vito Corleone (Marlon Brando) ne Il Padrino a Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) ne Il laureato, da Brody (Roy Scheider) ne Lo squalo a Darth Vader (James Earl Jones) ne L’impero colpisce ancora, dal Colonnello Jessep (Jack Nicholson) in Codice d’Onore a James Bond (Sean Connery). Diventa anche… Kim Kardashian!

Potete vedere le sue interpretazioni nel video qui sopra!