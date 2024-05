Il 14 giugno arriverà sugli schermi di Netflix il film Ultraman: Rising, di cui online è stato condiviso il trailer.

Il lungometraggio è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Tsuburaya Productions e Industrial Light & Magic, offrendo un nuovo approccio alla storia del supereroe.

Nel video si può così vedere il supereroe in azione e scoprire qualche anticipazione sulla trama.

Il film è diretto da Shannon Tindle, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Marc Haimes, e co-ciretto da John Aoshima.

Tra gli attori coinvolti come doppiatori ci sono hristopher Sean (You, Hawaii Five-O), Gedde Watanabe (Sixteen Candles, Parental Guidance), Tamlyn Tomita (The Good Doctor, Cobra Kai, Avatar: The Last Airbender), Keone Young (Crank, Men in Black 3, Star Wars Rebels), Julia Harriman.

La sinossi di Ultraman: Rising

Tokyo è sotto l’assedio di attacchi sempre più frequenti da parte dei mostri e la star del baseball Ken Sato torna controvoglia a casa per vestire i panni di Ultraman. Ma il leggendario supereroe trova pane per i suoi denti quando deve adottare una giovane creatura sputafuoco alta dieci metri. Sato deve superare il proprio ego per trovare un equilibrio tra il lavoro e il ruolo di genitore mentre protegge la cucciola da forze determinate a sfruttarla per i propri piani malvagi.

Che ne pensate del trailer di Ultraman: Rising? State attendendo il film?

Seguiteci anche su TikTok!

Fonte: Netflix

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate