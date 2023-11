Dopo essere stato presentato Fuori Concorso all’ultimo Festival di Venezia, Un colpo di fortuna, il nuovo film di Woody Allen (LEGGI LA RECENSIONE) si appresta ad arrivare nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 6 dicembre.

La Lucky Red, che si occuperà della distribuzione nazionale dell’attesissimo lungometraggio, ha diffuso online il trailer italiano che potete ammirare nella parte superiore di questa pagina.

Il cinquantesimo film di Woody Allen è ambientato a Parigi e girato per la prima volta in francese. Un thriller romantico con protagonisti Lou De Laâge, Niels Schneider, Valérie Lemercier e Melvil Poupaud.

Un colpo di fortuna, la sinossi

Coup de Chance parla dell’importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. Fanny e Jean sembrano la coppia di sposi ideale: sono entrambi realizzati professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi, e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati.

Ma quando Fanny s’imbatte accidentalmente in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa. Presto si rivedono e diventano sempre più intimi…

