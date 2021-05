La Universal ha pubblicato su YouTube due clip italiane di, il film con Carey Mulligan scritto e diretto da Emerald Fennell. La pellicola, lo ricordiamo, ha recentemente vinto il premio Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale attribuito proprio a Emerald Fennell.

Trovate una clip nella parte alta della pagina e una direttamente qua sotto:

Ecco, a seguire, la sinossi di Una donna promettente:

Dalla visionaria regista Emerald Fennell (Killing Eve) arriva un nuovo appassionante thriller sulla vendetta. Tutti dicono che Cassie (Carey Mulligan) era una giovane donna promettente… fino ad un misterioso evento che ha brutalmente dirottato il suo futuro. Nella vita di Cassie però nulla è come sembra: è perfidamente intelligente, seducente e astuta, e vive una doppia vita segreta di notte. Ora un incontro inaspettato sta per dare a Cassie l’opportunità di rimediare agli errori del passato in questa avvincente e emozionante storia.

Il film sarà nei cinema italiani a partire dal 13 maggio. Poco fa abbiamo pubblicato il resoconto del listino della Universal presentato alle Giornate professionali.

Le prime pellicole proposte dalla major nei cinema dello stivale saranno il qui presente Una donna promettente (13 maggio), Freaky (27 maggio), Spirit – Il ribelle (17 giugno), Voyagers (24 giugno), Io sono nessuno (1 luglio) e Old di M Night Shyamalan (21 luglio). Per Fast & Furious 9 la major ha deciso di posticipare leggermente la release che, dopo l’iniziale pianificazione per il mese di luglio, è stata fissata al 18 agosto.

