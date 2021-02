La Universal ha diffuso online il trailer italiano di, il film con Carey Mulligan candidato a 4 Golden Globes.

Ecco, a seguire, la sinossi di Una donna promettente:

Dalla visionaria regista Emerald Fennell (Killing Eve) arriva un nuovo appassionante thriller sulla vendetta. Tutti dicono che Cassie (Carey Mulligan) era una giovane donna promettente… fino ad un misterioso evento che ha brutalmente dirottato il suo futuro. Nella vita di Cassie però nulla è come sembra: è perfidamente intelligente, seducente e astuta, e vive una doppia vita segreta di notte. Ora un incontro inaspettato sta per dare a Cassie l’opportunità di rimediare agli errori del passato in questa avvincente e emozionante storia.

Nel corso delle ultime settimane si è molto parlato di una recensione di Promising Young Woman (Una donna promettente) pubblicata da Variety che ha scatenato le reazioni della protagonista Carey Mulligan e dell’opinione pubblica. La recensione in questione è stata scritta da Dennis Harvey nel gennaio 2020, quando il film venne presentato al Sundance. Dieci mesi dopo, a dicembre, la protagonista Carey Mulligan ne ha criticato un passaggio in un’intervista sul New York Times.

Le affermazioni dell’attrice hanno scatenato un putiferio che lo stesso Variety ha cavalcato proponendo una conversazione tra Zendaya e la Mulligan nella quale l’attrice è entrata maggiormente nel dettaglio di ciò che l’ha infastidita. La cosa ha gettato nello sconforto il critico Dennis Harvey, divenuto bersaglio sui social dove ha ricevuto attacchi personali anche molto gravi e inquietanti.

