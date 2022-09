V/H/S/99: l’inquietante teaser trailer del nuovo progetto horror antologico

Shudder ha diffuso in rete il teaser trailer di V/H/S/99, sequel del progetto horror antologico V/H/S/94 che comprenderà 5 nuove storie e che sarà presentato al Toronto International Film Festival e anche al Fantastic Fest.

Tra i registi di questo sequel figurano Maggie Levin (Into The Dark: My Valentine), Johannes Roberts (Resident Evil: Welcome to Raccoon City), Flying Lotus (Kuso), Tyler MacIntyre (Tragedy Girls) e Joseph & Vanessa Winter (Deadstream).

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Il film sarà poi disponibile dal 20 ottobre su Shudder.

Cosa ne pensate del progetto e di questo trailer? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Shudder