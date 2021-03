La divisione nazionale della Universal ha diffuso su YouTube il trailer italiano di, il film scritto e diretto da Neil Burger interpretato da Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Chanté Adams, Isaac Hempstead Wright, Viveik Kalra, Archie Madekwe, Quintessa Swindell, Madison Hu e Colin Farrell.

Potete ammirarlo nella parte superiore di questa pagina!

Voyagers, la sinossi ufficiale:

Il futuro del genere umano è in pericolo e un gruppo di giovani uomini e donne, cresciuti valorizzando intelligenza e obbedienza sono imbarcati per una spedizione che punta a colonizzare un pianeta distante. Quando però scoprono alcuni sconcertanti segreti della propria missione, iniziano a rifiutare le regole imposte per esplorare la propria natura più primitiva. La vita sulla navicella spaziale viene travolta dal caos, con i giovani protagonisti travolti dalla paura, dalla lussuria e un’insaziabile fame di potere. Scritto e diretto da Neil Burger (Limitless, L’Illusionista – The Illusionist), il film vede la partecipazione di Tye Sheridan (la saga diX-Men), Lily-Rose Depp (Selvaggi),Fionn Whitehead (Dunkirk),Chanté Adams (Roxanne Roxanne), Isaac Hempstead Wright (IlTrono di Spade – Game of Thrones),Viveik Kalra (Blinded by the Light – Travolto dalla Musica), Archie Madekwe (Midsommar – Il Villaggio dei Dannati), Quintessa Swindell (Trinkets), Madison Hu (Bizaardvark)e Colin Farrell (The Gentlemen).

Lionsgate e AGC Studios presentano, in associazione con Fibonacci Films, Freecss Films Unlimited e Ingenious Media, una produzione Thunder Road Films e Nota Bene Films.