Per promuovere il suo nuovo film, Asteroid City (LEGGI LA RECENSIONE), Wes Anderson è stato recentemente ospite di una videoteca parigina, dove, girando tra gli scaffali, ha individuato diversi film per lui importanti. Si comincia da una selezione di classici, soprattutto francesi e americani, tra titoli celebri e altri decisamente meno conosciuti. Ecco l’elenco completo:

La vendetta è mia (1979, Shōhei Imamura)

L’angelo ubriaco (1948, Akira Kurosawa)

Intolleranza: Simon del deserto (1964, Luis Buñuel)

Le vie della città (1948, Byron Haskin)

Il giuoco del pigiama (1957, George Abbott e Stanley Donen)

Sadie McKee (1934, Clarence Brown)

Bersaglio eccellente (1951, Anthony Mann)

Giorno maledetto (1955, John Sturges)

Lord Fauntleroy (1936, John Cromwell)

Maria Antonietta (1938, W. S. Van Dyke II e Julien Duvivier)

Fuoco fatuo (1963, Louis Malle)

Asfalto che scotta (1960, Claude Sautet)

Mon Oncle (1958, Jacques Tati)

Senza tetto né legge (1985, Agnès Varda)

Il delitto del signor Lange (1936, Jean Renoir)

L’uomo che amava le donne (1977, François Truffaut)

Passando poi a titoli più recenti, Anderson conferma i suoi gusti molto eterogenei, che vanno da Gus Van Sant allo studio Ghibli:

Birth – Io sono Sean (2004, Jonathan Glazer)

Il ponte delle spie (2015, Steven Spielberg)

Drugstore Cowboy (1989, Gus Van Sant)

Barfly – Moscone da bar (1987, Barbet Schroeder)

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971, Mel Stuart)

Hollywood: A Celebration of the American Silent Film (1980, Kevin Brownlow e David Gill)

Witness – il testimone (1985, Peter Weir)

Neon Genesis Evangelion

Pioggia di ricordi (1991, Isao Takahata)

Potete vedere il video completo nella parte superiore della pagina.

Asteroid City viene descritto come “una meditazione poetica sul senso della vita, che racconta la storia di un’immaginaria città americana nel deserto, intorno al 1955, e della sua convention di Junior Stargazer, che riunisce studenti e genitori da tutto il Paese per competizioni accademiche, riposo e svago, commedia, dramma, romanticismo e altro ancora“. Trovate tutte le informazioni sul film, in arrivo in Italia a settembre, nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dei titoli scelti da Wes Anderson? Lasciate un commento!

FONTE: YT

Classifiche consigliate