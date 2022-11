Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, il nuovo trailer del film su Whitney Houston

Uscirà il 22 dicembre in Italia Whitney: una voce diventata leggenda, il biopic di Whitney Houston con protagonista Naomi Ackie nei panni dell’iconica cantante.

Diretto da Kasi Lemmons e scritto dal candidato al Premio Oscar® Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody), Whitney: Una Voce Diventata Leggenda si mostra oggi nel nuovo trailer ufficiale che potete vedere qui sopra.

Nel cast della pellicola (che in originale si intitola I Wanna Dance With Somebody), accanto ad Ackie, ci sono Stanley Tucci, Tamara Tunie, Clarke Peters, Ashton Sanders, Nafessa Williams.