Sarebbe stato assurdo il contrario: inevitabilmente, ieri sera al Saturday Night Live è stato trasmesso uno sketch sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la Notte degli Oscar

Il punto di vista scelto dagli autori del popolare show della NBC è stato quello dello stesso Will Smith, interpretato da Chris Redd, che nella scena chiacchera con un “seat filler” (degli scalda posto, persone pagate per riempire i posti del Dolby Theatre quando un invitato si assenta per qualche motivo) interpretato da Jerrod Carmichael. Quest’ultimo gli chiede un selfie, definendolo il suo eroe, ammettendo che La ricerca della felicità è stata una vera ispirazione per lui e che Gettin’ Jiggy Wit è la sua suoneria. Smith sta per fare il selfie, quando improvvisamente si alza (“Torno subito, amico!”) e sentiamo, fuori scena, il suono di un ceffone. L’espressione dello scalda posto cambia drasticamente. Tornato a sedere, Smith riprende a conversare con il suo fan, salvo ogni tanto interrompersi per gridare le famigerate parole “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!”, e infanto lo scalda posto non vuole più il selfie.

A loro si aggiunge un altro scalda posto, interpretato da Kyle Mooney, che si è perso la scena e viene a sapere di quanto accaduto guardando Twitter. La situazione diventa sempre più spiacevole: i tre arrivano a parlare di Alla ricerca di Dory, che finisce per ispirare una delle frasi che Smith vuole dire durante il suo discorso di ringraziamento. L’attore chiede altri suggerimenti, e Mooney gli dice “L’amore ti fa fare cose assurde”. Smith lo ringrazia e dice che vuole citarlo come autore della frase, ma Mooney declina l’offerta. “Gli ultimi due anni sono stati davvero folli,” aggiunge l’attore, “tra il Covid, le riunioni su Zoom, Red Table Talk…” (quest’ultimo è lo show condotto su Facebook da Jada Pinkett Smith). A quel punto sentiamo Gettin’ Jiggy Wit It, e Smith si alza e si mette a ballare nello stesso modo in cui è stato visto ballare veramente l’attore nel party dopo gli Oscar: “È tutto normale, gente!”

