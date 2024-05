La Sony ha diffuso in rete il primo trailer di Wolfs, thriller di Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) che racconta la storia di due “fixer” a cui viene affidato lo stesso lavoro.

I due protagonisti del progetto sono George Clooney e Brad Pitt. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

La data di release è stata fissata al 20 settembre.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

Seguici su TikTok!

Classifiche consigliate