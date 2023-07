Come promesso, la Warner Bros ha diffuso oggi il primo trailer di Wonka, il nuovo adattamento di La fabbrica di cioccolato in arrivo in tempo per Natale.

Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in lingua originale.

Il film sarà nelle sale statunitensi dal 15 dicembre, mentre in Italia arriverà il giorno prima.

Ecco anche il poster:

Wonka è la pellicola originale di Paul King (Paddington) basata sul personaggio creato da Roald Dahl e protagonista dei romanzi La fabbrica di cioccolato e Il grande ascensore di cristallo con Timothée Chalamet.

