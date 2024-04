Al junket di Rebel Moon 2, nel corso della nostra chiacchierata con Zack Snyder, abbiamo toccato anche un argomento riguardante il futuro del regista, il sequel di Army of the Dead, ma anche qualcosa circa i suoi esordi con L’alba dei morti viventi, il suo primo film che, quest’anno, spegne 20 candeline sulla torta.

Il sequel di Army of the Dead

Considerato che, una decina di giorni fa, al junket di Fallout abbiamo chiesto a Ella Purnell se aveva ricevuto qualche aggiornamento su Army of the Dead 2, abbiamo approfottato del junket di Rebel Moon per comunicare al filmmaker che l’attrice sta aspettando una sua chiamata (ECCO I DETTAGLI).

Zack Snyder conferma che per il seguito della pellicola uscita nel 2021 su Netflix il titolo provvisorio è quello di Planet of the dead e che la storia seguirà quella di un gruppo di eroi che, nell’Area 51, cercherà di capre che cosa sia accaduto e se si possa trovare una cura all’epidemia zombi.

I 20 anni dell’alba dei morti viventi

Il regista ammette di essere molto soddisfatto del film e che, a distanza di vent’anni, non cambierebbe praticamente nulla perché, ormai, è un film che vive “al di fuori” del momento in cui è stato fatto.

Trovate l’intervento di Zack Snyder nel player qua sopra (a partire da circa 2 minuti e 10 secondi).

Rebel Moon parte 2: la Sfregiatrice, la sinossi

Rebel Moon parte 2: la Sfregiatrice riprende l’epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti, pronti a sacrificare tutto combattendo al fianco dei coraggiosi abitanti di Veldt per difendere un villaggio un tempo pacifico dove ha trovato rifugio chi ha perso la propria casa nella guerra contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare il proprio passato rivelando uno a uno il motivo per cui combattono. Quando la scure del Regno si abbatte sulla nascente ribellione, si formano legami indissolubili, emergono eroi e nascono nuove leggende.

Il film sarà in streaming su Netflix dal 19 aprile. Tutte le informazioni nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Siamo anche su TikTok!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate