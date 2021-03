A ridosso dell’arrivo in streaming della Justice League di, il regista del discusso cinecomic ha curato una selezione di quelli che, secondo lui, sono i migliori film da vedere su, la piattaforma streaming di WarnerMedia che propone la sua pellicola in esclusiva per l’America (in Italia, lo ricordiamo, è on demand su Sky Cinema e NOW).

Il video, che potete trovare qua sopra, è chiaramente un contenuto ufficiale di HBO Max proposto su YouTube.

Per praticità, ecco la lista integrale dei film citati da Zack Snyder:

Zack Snyder’s Justice League

2001: A Space Odyssey

Blade Runner: The Final Cut

Cinema Paradiso

Le relazioni pericolose

Down By Law

Dunkirk

Il paziente inglese

1997: Fuga da New York

Allucinazione perversa – Jacob’s Ladder

Little Children

Mad Max 2: The Road Warrior

Mad Max: Fury Road

The Matrix

Michael Clayton

Mulholland Dr.

Il mio pide sinistro

La notte dei morti viventi

No Country for Old Men

Paris, Texas

The Player

Rashomon

Rick and Morty

Se7en

I 7 samurai

The Shining

Stranger Than Paradise

A Streetcar Named Desire

Il trono di sangue

I banditi del tempo

True Detective

Twin Peaks: Fuoco cammina con me

Gli spietati

Vite Vendute

Il cielo sopra Berlino

La sfida del samurai

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

