A poco più di due settimane dal lancio di, ecco arrivare una nuova preview della cosiddettagrazie a IGN. Secondo quanto rivelato dallo stesso regista, si tratta della scena d’apertura del film, una lunga sequenza musicale (con Time di Tom Waits in sottofondo) che mentre rivisita le origini di tutti i membri della Justice League mostra anche quella delle Scatole Madri

Nelle varie Scatole vediamo la pistola che ha ucciso i genitori di Bruce Wayne, il caschetto da football di Cyborg, il nemico di Wonder Woman durante la Prima Guerra Mondiale (Doctor Poison).

Ecco le principali rivelazioni di Snyder durante il lungo panel all’IGN Fan Fest:

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.