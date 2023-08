In rete è approdato in rete il trailer di Zombie Town, adattamento cinematografico di La città degli zombie, opera di R.L. Stine.

Nel cast troviamo Marlon Kazadi, Madi Monroe, Henry Czerny, Scott Thompson, Bruce McCulloch, Dan Aykroyd e Chevy Chase.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 1° settembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Questa la sinossi dell’opera La città degli zombie e altre storie da brivido edita da Mondadori:

Cosa fare se gli alieni si impossessano dei propri genitori? E come non farsi divorare da una schiera di zombie che hanno invaso la città? E ancora, bambole mutanti che prendono vita, invasioni di lucertole extraterrestri… non c’è pericolo che i protagonisti di queste storie da paura non siano pronti ad affrontare con il fiato sospeso.