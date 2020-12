Abbiamo interpretato per voi una parte del decreto Milleproroghe che contiene anche qualche riga molto interessante sull'Istituto Luce - Cinecittà. Si tratta della parte in cui si parla della sua definitiva trasformazione in un ente che "può assumere la forma giuridica di società per azioni e acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni". Una notizia all'apparenza piccola ma che nei prossimi anni potrebbe avere conseguenze enormi...