L'altroieri Wattpad è stato venduto per oltre 600 milioni di dollari al colosso sudcoreano Naver. Una cifra enorme per l'azienda, che manterrà il suo quartier generale a Toronto. Ma che succederà ora alla piattaforma che dal 2006 consente di pubblicare romanzi e racconti, e che dal 2016 vende soggetti a Hollywood e in tutto il mondo?