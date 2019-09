ritorna conin Concorso al Festival di Venezia , dopo la vittoria ottenuta con Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza , regalando una riflessione tagliente ed efficace sull’umanità e sull’esistenza.

Mantenendo il suo approccio stilistico e uno sguardo disincantato nei confronti della quotidianità e i problemi delle persone, il regista propone una serie di situazioni che spaziano dai momenti esilaranti – come un dentista alle prese con una giornata storta e un prete in crisi di fede che affoga i suoi dispiaceri nel vino e cerca inutilmente il conforto di uno psicologo – a quelli drammatici che comprendono anche un padre che compie una scelta terribile e dei soldati al fronte.

Accostare immagini di gioia e spensieratezza ad attimi più all’insegna della tragedia, proponendo anche sequenze ispirate a figure e situazioni storiche, rende l’insieme incredibilmente ricco di sfumature e di spunti di riflessione.

Andersson non si discosta di molto da quanto proposto con le sue precedenti opere, riuscendo tuttavia a distinguere il nuovo film con dei momenti particolarmente ispirati come un volo sopra una città in rovina poetico e malinconico, regalando inoltre a chi possiede un senso dell’umorismo un po’ dark delle battute sarcastiche memorabili e situazioni surreali che strappano più di una risata e molti sorrisi.

Invidie, amori, crisi esistenziali e suggestioni artistiche, con più di una citazione a opere pittoriche e letterarie, si intersecano con bravura spingendo gli spettatori a riflettere su cosa rende unica l’esperienza umana, sulle “rovine” che contraddistinguono la nostra esperienza terrena e sulla bellezza della vita, anche nei suoi momenti più difficili, come sottolinea un passaggio della storia ambientato nel periodo natalizio.

La visione di About Endlessness non è sicuramente adatta a chi ama i film che propongono una narrazione lineare e non evocativa, ma il regista continua il suo percorso artistico in modo coerente e convincente, aiutato inoltre da una fotografia suggestiva e sognante.