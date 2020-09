Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

presenta, in concorso, alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il suo nuovo film, un noir in tre atti con protagonisti Pierre Niney, Stacy Martin e Benoît Magimel che scivola purtroppo in situazioni e personaggi all’insegna degli stereotipi.

Al centro degli eventi c’è la coppia composta da Lisa e Simon che si conoscono da tempo e sono legati da un profondo legame. A dividerli improvvisamente è una tragedia che stravolge la loro vita, portando il giovane a fuggire dai suoi crimini e la ragazza a dover faticosamente ricostruirsi una vita andata in mille pezzi. Tre anni dopo Lisa si è sposata con il ricco Leo, mentre il suo ex lavora in un lussuoso albergo situato su un’isola dell’Oceano Indiano dove si incontrano nuovamente, dando il via a una catena di eventi dalle conseguenze drammatiche e mortali.

La sceneggiatura firmata da Jacques Fieschi e Nicole Garcia, suddivide la storia in tre parti che cercano di approfondire ognuno dei personaggi mostrando di volta in volta il racconto attraverso le varie prospettive. Il risultato finale è però al di sotto delle aspettative a causa di un racconto che ben presto si rifugia in schemi narrativi e rappresentazioni umane già viste innumerevoli volte sul piccolo e grande schermo, senza trovare un approccio originale all’ormai consueto triangolo sentimentale a sfumature noir e drammatiche.

Il trio composto da Niney, Martin e Magimel può quindi fare poco con battute e situazioni senza spessore, alla costante ricerca di una passionalità che rimane solo sulla carta e appare invece fredda e distaccata persino nell’affrontare tematiche complesse ed emotive come il desiderio di adottare un figlio, ridotto a un semplice modo per “riempire” una vita, e l’insoddisfazione personale. Lo spettatore si ritrova così ad assistere a una tragedia annunciata fin dalle prime battute senza venir mai coinvolto emotivamente da amori le cui origini non sono quasi spiegabili, menzogne reciproche e solitudini che rendono costantemente insoddisfatti e alla ricerca di qualcosa apparentemente impossibile da raggiungere.

Nonostante le suggestive location in cui sono ambientati i tre atti, ognuna in grado di rappresentare la personalità dei protagonisti e valorizzata dalla fotografia ricca di sfumature e luminosità firmata da Christophe Beaucarne, Nicole Garcia non solleva il materiale a propria disposizione, rendendo Amants un film poco incisivo e, purtroppo, facilmente dimenticabile.