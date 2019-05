tempo di lettura 2'

di, reimmaginato da un marinaio suggestionato da miti e mostri della tradizione marina. Così si presenta The, l’atteso secondo film didopo The Witch , il film che doveva confermarlo e invece rimanda l’appuntamento con la grandezza eccedendo in ricalco dei punti di forza del film precedente. Senza molto coraggio infattigira “The Witch al mare”, usando una fotografia in bianco e nero e un’immagine in 4:3 ma sostanzialmente ripetendo struttura e trovate del film che l’ha fatto esordire.

Aperto come Ai Confini Del Mondo di Michael Powell, con un’isola ingrata, un mare in tempesta, vento e uomini che la percorrono a piedi cercando non di piegare l’ambiente selvaggio alle loro esigenze di vita ma di vivere in accordo a quelle asperità, si tratta di una storia di custodi del faro, non diversa per epoca e tipi di personaggi da The Vanishing, in cui due uomini uno più anziano ed esperto e uno più giovane e ingenuo devono convivere per 4 mesi lontano da tutto senza impazzire. Non accadrà e la direzione che prenderà la follia sarà quella delle visioni e delle pulsioni elementari che diventano violenza, sopraffazione, terrore e metafore psicologiche. Ci sono donne ingannevoli, sesso dannoso, tentacoloni penetranti, masturbazioni davanti al faro e un desiderio di connessione con tutto questo mondo di sesso omo ed eterosessuale che non è mai dichiarato ma sempre implicato. Ogni suggestione di lotta, uccisione e amore va a finire lì.

Dopo i boschi e la terra, tocca al mare e alla roccia svelare i propri miti ancestrali, ma poco cambia se non che stavolta non è chiaro cosa siano visioni e cosa realtà, cosa faccia impazzire i due uomini isolati, cosa materializzi le loro paure e superstizioni. Tutto quello che era apprezzabile in The Witch si trasforma in dialogo insistito, tutto quello che era suggestivo e che usava la tradizione per fare horror qui diventa una specie di viaggio onirico allucinato dall’alcol. Così si perde sia il senso di paura e di incombente minaccia (l’ambiguità tra ciò che crediamo non esistere e ciò che speriamo invece non esista), sia l’originalità di Eggers che annaspa in dialoghi lunghi e ripetitivi nel tentativo di far specchiare i personaggi, di farli ribaltare l’uno nell’altro, riuscendo solo a comporre talvolta immagini suggestive tra la Medusa e le sirene che però non entrano mai in contatto con il film e rimangono “solo” bei quadri.

Willem Dafoe domina Robert Pattinson, lo fa lui e lo fa il suo personaggio, detta tempi e modi, si trasforma in Poseidone quando serve e si scioglie in dolcezze e ironie quando è impossibile aspettarselo. Di fatto crea sia un ritratto che rimanda all’iconografia del tempo, sia un rapporto che somiglia ad una relazione sentimentale, fatta di vicinanza e lontananza, di furiose e tempestose litigate seguite da una pace tenera. Tutto quello che ha senso nel film viene da lui ma non basta.