Cosa potrebbe dare un documentario a una persona con un seguito personale grandissimo che racconta già tantissimo di sé in prima persona e controllando tutto? Cosa cercada un film su di sé che non può già fare da sola per un pubblico anche più ampio? L’epica.è l’epica diraccontata dae da chi le sta vicino. Non è davvero un documentario che ha uno sguardo esterno e racconta, da fuori, un fenomeno, ma la cronaca della vita e delle opere difatta da lei stessa. Totalmente parziale senza nascondersi dietro un dito, interessato unicamente a far raccontare a parole i suoi sentimenti rievocando i vari momenti della sua carriera.

La narrazione che questo documentario costruisce è fatta di opposizioni e molto americana, è la mitologia della self made woman partita da un garage (che in questo caso è l’internet dei blog e degli albori del web 2.0) e poi esplosa tramite lavoro e determinazione. Chiara descrive quel che le è successo come la classica opportunità americana, quella che è lì per chiunque, basta avere idee e determinazioni e la si può cogliere.

Anche per questo a fomentare il racconto ci sono le contrapposizioni: l’opposizione degli hater, l’opposizione dei bulli e poi l’opposizione del sistema della moda che inizialmente la emarginava e la scoraggiava, che faceva di tutto per ostacolarla perché lei veniva da fuori. Tutti temi che interessanti lo sono davvero e per certi versi sono anche cruciali per i nostri anni ma che il documentario affronta interessandosi solo ed unicamente al punto di vista di Chiara Ferragni su di sé.

Partito con i filmini della famiglia Ferragni, al tempo stesso ordinari (somigliano a qualsiasi altro filmino familiare) e straordinari (per quantità di ore girate lungo gli anni, per quanto lei è stata sempre esposta e raccontata), Unposted sceglie di lavorare il meno possibile sull’immagine di Chiara e invece ricalcare l’estetica da VH1 e E!Entertainment, incluse interviste di terribile falsità in cui chi parla trasuda impostazione e manca totalmente di onestà.

Anche i momenti più interessanti, come quando la Von Fustenberg dice che Chiara Ferragni voleva “essere indipendente e avere la vita di un uomo in un corpo di donna”, sono lasciati morire per fare spazio ad altre confessioni. L’impressione è di assistere ad un mediometraggio di quelli che si proiettano sui monitor degli eventi di moda o ad un video ad uso interno per le compagnie della Ferragni. Anche la divisione quasi netta in argomenti (lavoro, famiglia, vita sentimentale, figlio) pare funzionale a questo.

E non che non ci siano dei momenti in cui Unposted non celebri soltanto ma si incuriosisca di questo mondo e delle sue idiosincrasie (come quando Elisa Amoruso indugia su Chiara che guarda se stessa mentre prova i selfie, un rito fatto di mosse rapide e sicure, alle volte condivise da chi si fa il selfie con lei) tuttavia non bisogna sbattere le palpebre altrimenti si rischia di perderli. Il grosso è fan service e costruzione della mitologia.

Forse la più grossa occasione persa dell’anno.