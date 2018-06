tempo di lettura 2'

Sembra quasi il plot diai tempi della Asylum quello diche in pieno spirito B movie ha nel titolo originale () l’esatta promessa che verrà mantenuta nel film. Un uragano e una rapina dentro di esso, il luogo peggiore per farla, ma il migliore per guardarla. Tutto è di serie B in questo film, e per fortuna ci sono anche una capacità non comune di tenere duro e uno spirito di vera azione commoventi che gli donano un’onestà tale da meritarsi più d’una medaglia da appuntare.Tra queste non ci sarà di certo quella al valore recitativo, tenuto bassissimo da un cast raccolto senza troppa verve, inventiva o anche solo senza un portafogli adeguato.

Ma poco importa. Rob Cohen, che come ricorda prontamente la locandina del film ha diretto Fast & Furious (l’originale), usa gli attori come corpi da lanciare verso le minacce e nell’inizio concitato con un pre-tornado in flashback (quando i due fratelli protagonisti sono bambini), già vediamo echi di La Mummia, nelle nubi della furia ventosa infatti uno dei due vede un teschio formarsi proprio quando l’irrimediabile trauma avviene e il padre muore. Anni dopo proprio questo fratello è meteorologo specializzato in uragani e con in dotazione un mezzo da car-porn. Una specie di carro armato ipertecnologico dalle infinite possibilità.

Tutta carne al fuoco dell’azione, l’unica cosa che interessi a questo film. Ci sono dei criminali militarizzati che con la connivenza della polizia locale vogliono rapinare la sede del ministero del Tesoro americano proprio durante un uragano forza 5, momento in cui prevedibilmente le difese saranno più basse e i tempi di reazione più dilatati. Per entrare gli serve l’aiuto di un ufficiale che è momentaneamente fuori, la devono recuperare e nel farlo coinvolgono i due fratelli che non vorrebbero avere nulla a che fare con tutto ciò ma l’uno dovrà andare a recuperare l’altro finendo nell’occhio del ciclone (in tutti i sensi).

La rara dote di consegnare sullo schermo esattamente quel che ci si aspetta è il pregio migliore di un film che usa la computer grafica solo quando indispensabile, e fa di tutto per creare azione con veri stunt (i veri attori spesso), acqua a vento, macchine che si distruggono, fuoco e fiamme vere, e tutto l’armamentario del caso. L’azione abbastanza canonica per il genere, quando pompata dalla presenza di difficoltà naturali iperboliche lievita di pari passo al controllo registico. Addirittura, nonostante una scrittura non propriamente raffinata (altra medaglia che non gli si può appuntare di certo), Hurricane – Allerta Uragano riesce anche a dare vita ad un personaggio femminile d’azione credibile e per nulla pretestuoso (quello di Maggie Grace), contraltare perfetto dei due fratelli. Dura ma in modo credibile, furba e divertente. E se gli uomini sono quel che sono (figure di cartapesta uguali a mille altre) l’esigenza di affiancargli una donna al loro livello stimola la creazione di un carattere un po’ diverso dalla media, un’oasi in una palude di sguardi torvi.