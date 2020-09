Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

offre a, conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla serie, la possibilità di mettersi alla prova con un ruolo drammatico e di una donna la cui interiorità è ricca di ombre.

Al centro della trama del film, presentato al Toronto Film Festival 2020, scritto e diretto da Jesse Noah Klein c’è Dara (Sutherland), una giovane che ritorna dal marito Dan (Jared Abrahamson) e dalla figlia Isabel (Margaux Vaillancourt) dopo due anni che se ne è andata. La ragazza scopre che il suo ex partner ha ora una relazione con un’altra donna (Dominique Provost-Chalkley), incinta di sette mesi. Dara cerca di riconquistare la fiducia della propria famiglia e spiegare i motivi per cui aveva provato la necessità di allontanarsi da tutti, faticando però incredibilmente e lottando anche con i suoi demoni interiori.

Jesse Noah Klein fatica un po’ a far entrare gli spettatori nella mente e nel cuore di Dara, trovando solo nella seconda parte del racconto l’approccio giusto per suscitare empatia nei confronti della ragazza e a far capire il modo in cui cerca di rimediare a errori quasi imperdonabili. Sarah Sutherland è tuttavia davvero brava nell’interpretare un personaggio emotivamente tormentato e al tempo stesso in difficoltà nel capire le esigenze degli altri, aggiungendo progressivamente sempre più sfumature alle reazioni e alle emozioni di Dara. La sceneggiatura cerca di non esagerare mai nei toni e nelle situazioni, proponendo una protagonista di cui non si nascondono mai i difetti e avvicinandosi con un certo realismo e onestà alle reazioni di chi avrebbe voluto aiutarla senza, tuttavia, capirne il modo.

La ricerca delle origini del proprio dolore e insicurezze è forse l’elemento sviluppato con più attenzione e bravura in Like a House on Fire e il film regala un confronto tra madri all’insegna delle parole non dette e delle ferite nell’anima che emoziona.

Pur non essendo altrettanto efficace nel rappresentare l’amore che lega la protagonista al marito e i dilemmi del giovane nel dover trovare un equilibrio tra passato e presente, Like a House on Fire offre un ritratto sensibile della solitudine vissuta da molte donne quando diventano madri, della necessità di conoscere e accettare le proprie origini, e del coraggio di continuare a lottare per costruire un futuro migliore per se stessi e le persone che si amano.