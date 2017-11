tempo di lettura 2'

Il film è stato presentato al Trieste Science + Fiction Festival 2017

Il regista ungherese Isti Madarász fa il suo esordio alla regia di un lungometraggio con Hurok – Loop, una storia d’amore molto atipica grazie a una struttura temporale incredibilmente complessa.

Il protagonista è Adam (Dénes Száraz), fidanzato con Anna (Dorina Martinovics), ma alle prese con i problemi legati a un traffico illegale di ormoni della crescita al di fuori del paese. La coppia scopre di essere in attesa del loro primo figlio proprio prima di partire con della merce, situazione che porta Adam alla scelta di abbandonare la donna al suo destino. Una serie di decisioni sbagliate farà perdere il controllo sull’intera situazione, però il giovane potrebbe avere inaspettatamente più di un’occasione per rimediare ai propri errori.

Loop si inserisce nel nutrito filone delle storie in cui i protagonisti sono intrappolati in un loop temporale – dal cult Ricomincio da capo al recente Auguri per la tua morte senza dimenticare anche declinazioni sci-fi come Edge of Tomorrow – con una certa originalità. La sceneggiatura, infatti, decide di andare in più momenti contro le regole ormai consolidate seguendo quello che accade ad Adam ogni volta che si “risveglia”, ritrovandosi a vivere e morire più volte, permettendo così di scoprire sempre più dettagli sulla complicata situazione in cui si ritrova il protagonista. Il ritmo sostenuto degli eventi, tra incidenti, rapimenti, scontri e uccisioni non rende possibile approfondire realmente gli aspetti psicologici legati all’inspiegabile ripetizione della giornata, lasciando piuttosto spazio a un’attenta costruzione delle scene che, per la gioia degli appassionati di cinema e di cultura pop contengono innumerevoli easter egg nei loghi, nei nomi delle location e negli oggetti, come ad esempio le targhe delle macchine. Un puzzle, quello creato da Madarász apprezzabile e godibile ancora di più durante una seconda visione che permetta di studiare meglio proprio la struttura che impedisce al film di crollare su se stesso e il brillante lavoro compiuto in fase di montaggio da Zoltán Kovács.

Senza effetti speciali spettacolari e potendo contare su un budget piuttosto limitato, il lungometraggio sfrutta in modo intelligente l’interpretazione di Dénes Száraz che riesce a rendere riconoscibili le varie versioni di Adam seguendone la sua evoluzione attraverso la modifica di alcuni piccoli gesti ed espressioni, oltre ad attribuire al suo complesso rapporto con Anna le giuste sfumature.

Il ripetersi dello stesso segmento temporale non annoia mai lo spettatore che viene trascinato con Loop in un thriller solido a sfumature sci-if in cui gli elementi narrativi legati all’attività criminale e ai rapporti umani ricchi di chiaroscuri danno forza a una sceneggiatura convincente e ben gestita dal regista.