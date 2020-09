Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Pubblicità

Avevamo lasciatoun paio di anni fa nella Los Angeles noir, drogata e folle del magnifico Under the Silver Lake di David Robert Mitchell. E sempre lì lo ritroviamo outsider e sotto il nome di Link in Mainstream di, stavolta vestito con un costume da topo a vendere formaggi in un centro commerciale.

Affianco a lui però non c’è più una femme fatale alla Robert Altman, ma la ventenne insicura e fissata con i social Frankie (Maya Hawke). Questa, dopo aver ripreso casualmente Link mentre inveiva contro gli effetti del consumismo davanti a un pubblico improvvisato, posta il video su YouTube, ricevendo l’engagement sui internet che aveva sempre sognato. Da quel momento Frankie e il suo amico Jake vengono trascinati nella follia mitomane di Link (il perchè del nome è facilmente intuibile), e insieme costruiscono su di lui l’alter-ego virtuale NoOneSpecial: ma presto la filosofia antisistema si piegherà ipocritamente alla logica di mercato.

In un pastiche visivo delirante fatto di emoticon, reactions, dirette e repost, Gia Coppola cerca di portare a compimento un discorso sulla responsabilità dei social, sulla dimensione politica dell’immagine: ma il risultato è davvero frenetico e sconclusionato, e l’unica cosa che rimane è il senso di vertigine. Eppure la riflessione sulla molteplice dimensionalità del corpo e dell’identità – attraverso il filtro, nelle sue diverse sfumature – c’è, in potenza. Ma si affida catastroficamente tutta allo sviluppo della trama, e quando questa vira verso il pure nonsense e il gratuito non c’è nessun impianto visivo che regga. Gia Coppola infatti tenta la strada dell’accumulazione, della voracità visiva, della frenesia. Tra montaggi sincopati e personaggi che vomitano cuoricini la vertigine è sì assicurata, ma nel suo didascalismo sembra quasi l’opposto show-off ed esaltazione del mezzo che la Coppola voleva invece criticare.

In Mainstream infatti non c’è davvero nessuna denuncia, nessun messaggio. O meglio, se c’è è nascosto nella mischia. Ancorato alla pretesa di serietà e quasi di ammonimento (ma verso chi?), Mainstream manca di quella duplicità interpretativa che forse davvero solo il lavoro sul genere riuscirebbe a restituire: come ha fatto appunto David Robert Mitchell, o come ha fatto Refn in The Neon Demon. Salvato dalla performance di Garfield (che è sempre bravissimo nei ruoli comici) e della Hawke (capace di una fragilità e insieme di una forza naturali), il film è però tutto ciò che, nelle premesse, non vorrebbe essere.