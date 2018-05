tempo di lettura 2'

Si intuisce che dietro a, il primo film italiano originale Netflix, c’era una buona idea.

Ma purtroppo solo quella.

La storia di una coppia dal rapporto simile a Il Sorpasso (un furbone carnefice che vuole insegnare ad uno più mite come si sta al mondo) immersa nel mondo della riscossione debiti, tra gente umiliata andando a urlare in pubblico il loro debito per convincerli a pagare e altri proprio menati di notte. Al film però non interessa tutto il potenziale di genere della trama, lo accenna ma non lo segue mai, non gli interessa nemmeno lo spunto amaro e ironico, non vuole far sorridere con cattiveria, non gli interessa infine neanche tutta la maniera in cui è possibile agire a margine della legge stando comunque dentro di essa, riscuotere legalmente dei debiti umiliando i malcapitati.

Quello che ad Antonio Morabito (già con Santamaria per Il Venditore di Medicine) interessava, sembra capire dal film, era il portato simbolico di questo rapporto a due tra questi esattori. Bisognoso di soldi proprio per dei debiti un buon Santamaria (un attore pazzesco perché funziona sempre, anche quando non è stellare non è comunque fuori posto) decide di estinguerli lavorando per le persone a cui li deve come l’esattore, lo introduce alla professione un guitto Giallini (lui sì meno a suo agio, fuori tono, eccessivamente impostato per un personaggio che in realtà è un burino ripulito). Poteva essere Training Day ma non siamo nemmeno da quelle parti.

In questa Roma non a caso senza un giorno di sole in cui i protagonisti vivono ad un passo dal cimitero per sottolinearne la natura funeraria (come se non bastasse l’uso di musica sacra), il panorama umano è prevedibilmente desolante e il lavoro alla fine consumerà anche il protagonista. Tutto purtroppo avviene con un’agonia molto lenta che lascia ad un simbolismo decisamente non eccezionale il compito di dare un senso alla storia. Troppo poco davvero.