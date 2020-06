Pubblicità

L’immutabilità di certi meccanismi del cinema adolescenziale ha un nome e cognome:non ha niente di nuovo nella scrittura, assolutamente nulla di moderno, eppure non suona antico. Suona classico.scrive come fa da 40 anni e lo fa variando qualche nome, autocitandosi ogni tanto e ficcando (come sempre) termini, situazioni, riferimenti e fatti del presente. Il desiderio pazzesco di essere instant che molto spesso caratterizza le sue sceneggiature è quel che le rende incredibilmente nostalgiche già da domani. La nostalgia del presente, il fatto che citandolo, mettendo in piazza nomi e brand transitori per loro natura (come i nomi dei calciatori e delle tecnologie del momento o dei politici in carica), si crei una sensazione di documento per i posteri.

È tutto un livello di lettura strano e lontano da quello immediato cui mira Sotto il sole di Riccione, operazione a cui va dato l’indubbio merito di non nascondersi mai. Film d’estate con adolescenti, canzoni incluse (già nel titolo), un concerto e tante storie d’amore direttamente in spiaggia. La fatica incredibile che fa Summertime (che è una serie italiana ma ha in comune con questo film la presenza su Netflix) a lavorare su un’ambientazione estiva cercando di svicolare gli stereotipi estivi, Sotto il sole di Riccione non ha proprio intenzione di iniziarla nemmeno. Il film è lo stereotipo estivo, a quello ambisce più di ogni altra cosa, quello cerca e in quell’arena vuole giocare.

Non ci vuole quindi molto per non farselo andare a genio. Nel momento in cui tante serie cercano di portare avanti il racconto adolescenziale (SKAM Italia in testa), questo film prende alcuni dei loro attori e li riporta al classico, sfrutta i genitori, dà un colpo al Sud e uno al Nord, racconta i ragazzi di città e i provinciali con le dovute differenze, tanto quanto i figli della classe alto borghese e quelli che non lo sono (anche quando non ne parla Enrico Vanzina scrive sempre film di classe sulle classi).

È facile insomma rifiutare Sotto il sole di Riccione e forse con più di una ragione. Per esempio il poco sforzo di YouNuts! (pseudonimo dei due registi Niccolò Celaia e Antonio Usbergo) di dargli una veste che non sia solo di poco migliore della sciatteria dell’ultimo Carlo Vanzina.

Tuttavia questo filmetto di rapidissimo consumo, pieno di sentimenti alla buona, semplicissimi e molto elementari nei loro rapporti di causa effetto, irreale e sognatore in qualsiasi dinamica, pieno di mille piccole implausibilità che una volta non interessavano a nessuno e oggi stonano, aggredito da un buonismo onnipresente, nonostante sembri non voler fare niente per avere anche solo una piccola patina di sofisticata complessità, ha delle qualità di scorrevolezza, di mestiere e di fluidità che è da ciechi non notare.