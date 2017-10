tempo di lettura 2'

La data del Madison Square Garden dell’ultimo tour degliè l’occasione per filmare un documentario che fa il punto su una band poco nota in occidente ma che solo con la fama asiatica da quasi 30 anni sviluppa numeri e vendite impressionanti, a livello da rock band mondiali.è un prodotto da fan a tutti gli effetti, uno che non racconta la band dall’esterno ma dall’interno, cavalcando senza discuterla la mitologia personale che loro stessi promuovono.E questa mitologia è principalmente quella diil batterista/cantante, leader del gruppo che ha fondato e alimenta con le sue creazioni.

Yoshiki professa una dedizione dolorosa alla musica e We Are X lo sottolinea, la sofferenza sentimentale che esce dalle canzoni fa il paio quasi sempre con la sofferenza del fisico, dolori e difficoltà per il suonare troppo e con troppa foga la batteria. Tutto è troppo per essere retto, troppo dolore, troppi sentimenti e troppa dedizione ai fan. Gli eccessi e i difetti sono in realtà pregi: “Il dolore mi accompagna sempre ma non so se come un amico o un nemico”.

Yoshiki è proposto quasi come un semi-Dio e il documentario pare voler affermare che in fondo anch’egli è umano. Un tipo di retorica completamente diversa da quella, sempre legata al dolore, che era creata ad esempio intorno a Jack White in un altro documentario, It Might Get Loud. Lì il dolore e il sangue, benché presenti sembravano essere un incidente di percorso inevitabile in un lavoro sugli strumenti quasi artigianale e silenzioso, qui invece è parte del processo creativo, il dolore è proprio il centro del discorso. Per l’appunto è mito e non un effetto collaterale. Del resto è lo stesso Yoshiki a dichiarare “Non posso creare se sono in uno stato mentale normale”, come tipico della mitologia del rock. Meno tipico però è un documentario che la cavalchi in questa maniera.

Quello che tuttavia più colpisce chi degli X Japan non sa nulla è quanto in We Are X sia presente il tema della morte. È chiaro che si tratta di qualcosa di importante anche nella loro musica, ma la maniera in cui le biografie del gruppo e del suo leader sono raccontate a partire dai lutti e il fatto che anche i contributi delle interviste ai fan scelti siano quelli in cui questi parlano di morte, fa specie.

Quel che si capisce da questo documentario è che la costruzione dell’identità di questo gruppo al momento di raccontarlo a chi giapponese non è, passa per il sangue e il funereo, per la storia di un leader asceso all’empireo delle star attraverso una dedizione che potrebbe ucciderlo, soffrendo tantissimo per le perdite subite negli anni, e che continua a subire. Uno spleen degno degli emo in un look da Kiss. E forse non era esattamente quello di cui erano in cerca.