Uno dei più grossi problemi di questo periodo festivo è che non si pensa abbastanza a chi odia il Natale. Ci possono essere milioni di motivi per cui una persona è allergica ai festeggiamenti dicembrini: magari quando aveva sei anni un tizio vestito da Babbo Natale ha fatto irruzione in casa sua e gli ha rubato tutti i videogiochi (oltre al televisore e ai gioielli contenuti nella cassetta di sicurezza), magari soffre di epilessia e le luminarie natalizie sono un pericolo, magari è il Grinch…

Quale che sia il motivo, sappiamo benissimo che ci sono persone che odiano il Natale, e non siamo qui per giudicarle. Anzi, se ci state leggendo questo pezzo è per voi: se proprio dovete celebrare in qualche modo questa festività, fatelo con uno di questi dieci film che vi presentano un 25 dicembre un po’ diverso dal solito.

Anna and the Apocalypse

Ignorate pure la tagline che lo presenta come “Shaun of the Dead meets La La Land” – oppure no, non ignoratela, perché Anna and the Apocalypse è effettivamente un musical con gli zombie, quindi tanto vale giocarsi qualche nome d’impatto pur di attirare l’attenzione. Ispirato in egual misura al Rocky Horror, ai film di Romero e all’episodio musical di Buffy, forse non è il miglior film di zombie del decennio, ma è un piacevole intrattenimento con un gruppo di personaggi con cui è piacevole passare un’ora e mezza.

Better Watch Out

La vigilia di Natale fa da sfondo a questo horror psicologico (!) tutto costruito sul fatto che un dodicenne vuole sedurre la sua babysitter diciassettenne (!!), in una sorta di versione al contrario di The Babysitter.

Black Christmas (Un Natale rosso sangue)

Grande classico anti-natalizio, questo slasher canadese del 1974 racconta le disavventure di un gruppo di ragazze del college che durante le vacanze natalizie vengono prima perseguitate e poi intrappolate nella loro sorority da un maniaco omicida. È uno dei motivi per cui esiste Halloween di Carpenter.

El Dia de la Bestia

Commedia nera, horror, splatter: El Dia de la Bestia è un film di Alex de la Iglesia e in quanto tale contiene tutto quello che vi aspettereste da un film di Alex de la Iglesia. Compreso il fatto che la Bibbia nasconde una rivelazione segreta: l’Anticristo nascerà alla vigilia di Natale.

Gremlins

D’accordo, qui abbiamo barato: Gremlins è un grande classico natalizio, e quale bambino negli anni Ottanta non ha chiesto ai suoi genitori se poteva avere in regalo un piccolo Gizmo? Non lo sappiamo, perché tutti quelli che l’hanno fatto e sono stati accontentati ora non ce lo possono raccontare, perché hanno fatto l’errore di dargli da mangiare dopo mezzanotte.

Jack Frost

Sia chiaro che non stiamo parlando del film con Michael Keaton del 1998, ma di quello uscito un anno prima, nel quale un serial killer viene travolto da un camion che trasporta sostanze chimiche e si trasforma in un pupazzo di neve assassino, e proprio alla vigilia di Natale! Ne esiste anche un sequel, ambientato, incredibile ma vero, in un villaggio vacanze ai tropici.

Krampus

Adam Scott, Toni Collette e lo spirito maligno del Natale: cosa potrà andare storto? Ispirato alla leggenda mitteleuropea del Krampus, il demone che sfidò San Nicola (cioè Babbo Natale) e perse, è un ottimo mix di orrore e commedia che vale la pena guardare fino in fondo (e non diciamo altro).

La notte della cometa

Undici giorni prima di Natale, una cometa passa abbastanza vicina alla Terra da inglobarla nella sua coda. Il risultato è che la maggior parte degli esseri umani vengono polverizzati o trasformati in zombie. La scelta giusta per un Natale postapocalittico.

Natale di sangue

È Natale, e un bambino viene traumatizzato dall’irruzione in casa di un tizio vestito da Santa Claus che gli stupra e massacra la famiglia. Da adulto viene assunto in un negozio, che lo obbliga a vestirsi da Babbo Natale per le feste. Immaginate il resto…

Trasporto eccezionale

Grande classico natalizio che proviene proprio dal Paese di Babbo Natale, è la storia di un gruppo di persone che scoprono la verità sull’operazione-Santa, e sulle origini di quello che potrebbe non essere il simpatico vecchietto barbuto che la Coca-Cola ci ha fatto credere.