È Natale, ma Love Actually l’avete già visto ottocento volte e non ne potete più. È il 25 dicembre e conoscete La vita è meravigliosa meglio di quanto conosciate casa vostra. Si avvicina la fine dell’anno, e non ne potete più dei soliti “filmoni natalizi” – magari, ma non ditelo troppo in giro, vi siete persino stufati di Una poltrona per due.

Non c’è problema, non vi giudicheremo per questo. Anzi, siamo qui per venire in vostro aiuto! In quest’anno eufemisticamente un po’ diverso dal solito, abbiamo deciso di consigliarvi dieci film natalizi altrettanto, diciamo così, non tradizionali. Unica regola (con un’unica eccezione): che siano ambientati nel periodo di Natale, non importa se poi parlano di tutt’altro.

Babbo Bastardo

Cominciamo nel modo più semplice: con uno dei grandi classici della commedia scorretta natalizia, nel quale Billy Bob Thornton e Tony Cox sono due ladri il cui bersaglio preferito sono i centri commerciali nel periodo di Natale. Scorrettissimo, sboccato e volgare, Babbo Bastardo è forse meno bastardo di quello che crede, soprattutto sul finale, ma rimane un film da non mettere in TV mentre siete a pranzo con i nonni, gli zii e tutto il parentado.

Batman Returns

Il più natalizio dei film sull’Uomo Pipistrello, pieno di lustrini, luminarie e lucine colorate, sontuoso e opulento come i migliori centri commerciali a dicembre… e tutto incentrato su personaggi che non hanno una famiglia, un bel contrasto con la festa che è tradizionalmente associata proprio agli affetti di sangue.

Brazil

Forse il Natale non è la prima cosa che vi viene in mente quando pensate alla distopia di Terry Gilliam, ma Brazil inizia proprio il giorno di Natale, quando un errore tecnico in un edificio governativo porta all’arresto e omicidio della persona sbagliata (Archibald Buttle invece di Archibald Tuttle). C’è pure Babbo Natale in persona, cosa volete di più?

Die Hard

“Ora ho un fucile mitragliatore, ho-ho-ho!”. Speriamo di non dover spiegare perché Die Hard è il film di Natale perfetto, ma nel caso abbiate dubbi vi lasciamo in compagnia del regista John McTiernan, che potrà rispondere a ogni vostra domanda in merito. NB: se preferite, al posto di questa voce potete mettere Arma letale, un altro grande classico dell’action natalizia.

Eyes Wide Shut

Non sapete cosa fare questo Natale? Fate come Alice e Bill, andate a un party esclusivo dove anche i muri cercheranno di sedurvi, poi la sera dopo fumate l’impossibile e decidete che tutto quello che volete fare fino a fine anno sono orge selvagge. Non preoccupatevi, tutti gli invitati indossano la mascherina.

I figli degli uomini

Ecco l’eccezione a cui accennavamo: I figli degli uomini non è un film di Natale neanche per scherzo. Però parla della nascita di un bambino che dona speranza all’umanità, e negli Stati Uniti è uscito proprio il giorno di Natale: sarà un caso?

In Bruges

Il secondo film di Martin McDonagh ha un solo collegamento con il Natale, e cioè che si svolge proprio nel periodo festivo; per il resto parla di tutt’altro (anche se volendo ci si può ritrovare suggestioni di redenzione e altri buoni sentimenti natalizi), ma è talmente bello che siamo solo felici di segnalarlo.

Kiss Kiss Bang Bang

Shane Black fa rima con Natale, e qualsiasi film scritto o diretto da lui potrebbe rientrare in questa classifica (o forse bisognerebbe farne una a parte tutta dedicata a lui). Per questa volta scegliamo il suo esordio da regista, che dimostra che Black ci sa fare non solo quando scrive ma anche dietro la macchina da presa: Kiss Kiss Bang Bang è un film che si svolge interamente a Natale, come dimostra il classico outfit natalizio della protagonista Michelle Monaghan.

Rocky IV

Vi ricordate quella volta che Sylvester Stallone fece finire la Guerra Fredda prendendo a pugni un tizio russo il giorno di Natale?

Sballati per le feste

Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen e Anthony Mackie sono i tre protagonisti di questa versione stoner-natalizia di Una notte da leoni, nella quale decidono di passare la notte della vigilia in cerca della migliore festa di New York. Contiene parecchi ottimi consigli su come passare il vostro 24 dicembre.