Il deserto e il western. Le astronavi e la fantascienza. I coltelli in pancia e l’horror. Innamorarsi a Natale e le commedie romantiche. Ci sono coppie che nel cinema funzionano da sempre, e siccome siamo in periodo di festa è arrivato il momento di parlare di una di queste – e cioè del legame inestricabile tra il 25 dicembre e il coronamento di un sogno d’amore.

Non sappiamo se sia la neve, i regali o il fatto che a Natale siamo tutti più buoni, fatto sta che gli ultimi giorni dell’anno sono, almeno al cinema, il momento ideale per innamorarsi, come dimostra il fatto che il 74,5% di tutte le commedie romantiche della storia sono ambientate tra il 20 dicembre e il 20 gennaio (questa statistica potrebbe essere inventata). Non è facile decidere quali siano i film migliori di sempre per innamorarsi a Natale, ma noi ci abbiamo provato, e ne abbiamo selezionati dieci: ve li proponiamo qui sotto, in rigoroso ordine alfabetico. Un’ultima nota: abbiamo escluso dall’elenco tutti i prodotti con il marchio Hallmark, che da soli avrebbero bisogno di un pezzo a parte…

About a Boy

Pur non essendo ambientato esattamente a Natale, la storia di come Hugh Grant smette di essere un ricco viziato e si trasforma in un essere umano capace d’amare è intrinsecamente natalizia, a partire dai presupposti: il motivo per cui Will Freeman è un privilegiato è che il padre ha scritto una famosissima canzone di Natale, e gli ha lasciato in eredità tutte le royalties.

Bianco Natale

Campione d’incassi nel 1954, Bianco Natale è uno dei grandi classici del romanticismo natalizio, tanto che racconta una doppia storia d’amore: quella di Bob e Phil (Bing Crisby e Danny Kaye) con le sorelle Betty e Judy. Curiosità: Betty è interpretata da Rosemary Clooney, la zia paterna di George.

C’è posta per te

A proposito di classici e di commedie romantiche: Tom Hanks, Meg Ryan, Nora Ephron… Il film in realtà copre un periodo ben più ampio delle semplici feste natalizie, ma come succedeva già in Insonnia d’amore è durante il Natale che sono ambientate le scene migliori (per esempio quella in cui Joe scopre la vera identità di Kathleen).

Caro Babbo Natale…

Ogni classifica ha bisogno della sua eccezione. In questo caso scegliamo questo film diretto da Robert Lieberman, che rimase talmente scottato dall’esperienza che gli ultimi suoi lavori sono un horror e un action con Steve Austin: Caro Babbo Natale… venne trucidato dalla critica e ignorato dal pubblico, e l’unico motivo per cui lo trovate qui è che il suo titolo originale è All I Want for Christmas… e ora buona fortuna a togliervi dalla testa la canzone di Mariah Carey.

Carol

Forse definirlo “commedia romantica” non è precisissimo, visto che il film di Todd Haynes è in realtà un drammone con il gusto del proibito. Ma nella storia dell’amore “sconveniente” tra la giovane Rooney Mara e l’imminente divorziata Cate Blanchett c’è tutto il romanticismo che serve a Natale, e pure un bel po’ di erotismo che in un periodo solitamente sanificato come quello delle feste invernali non fa mai male.

Il diario di Bridget Jones

Ci sono ottimi motivi per sostenere che Il diario di Bridget Jones sia la miglior commedia romantica di sempre, e nessun valido motivo per non amarlo alla follia. Oltretutto, pochi oggetti nella storia del cinema sono più natalizi del maglione con la renna di Colin Firth. Infine, il film di Sharon Maguire funziona anche come libro di ricette: la zuppa blu è ormai diventato un grande classico natalizio.

L’amore non va in vacanza

Due donne in crisi d’amore, una inglese e una americana, si scambiano la casa per le vacanze natalizie, nella speranza che cambiare lato dell’oceano le possa aiutare a superare il periodaccio. Cast stellare, tanto romanticismo e, per un qualche motivo assolutamente inspiegabile ma profondamente cinefilo, Eli Wallach che interpreta uno sceneggiatore dell’età d’oro di Hollywood.

Love Actually

La tentazione di non aggiungere nulla è forte: Love Actually è una delle romcom più famose di sempre, un filmone corale a tema natalizio e con un cuore grande così che contiene l’amore già nel titolo. Se ancora non lo conoscete, boh, cosa dobbiamo fare con voi? Correte a recuperarlo!

Serendipity

Da una parte c’è uno dei volti più noti del genere (John Cusack). Dall’altra, un’attrice (Kate Beckinsale) che nella vita è passata dall’horror all’action ai drammi autoriali e che, solo per questo film, decise di cimentarsi con la romcom. Insieme i due funzionano, e pur se non indimenticabile il film è sorprendentemente gradevole, e ha l’indiscutibile merito di avere insegnato a molta gente il significato della parola “serendipità”.

The Family Man

Chiudiamo con un Nicolas Cage d’annata (il film è di vent’anni fa, non fate finta di nulla!) e insolitamente sotto controllo, protagonista insieme a Téa Leoni di uno struggente e romanticissimo “what if” nel quale lo scapolone Jack si risveglia la mattina di Natale e scopre di avere la possibilità di sperimentare come sarebbe stata la sua vita se tredici anni prima non avesse mollato la fidanzata.